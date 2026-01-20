Market Analysis & Sales Tips for the Electrical Wholesaling Industry
Today’s Electrical Economy
New Construction Projects Now in the Pipeline
The audio-only version of Episode #136 of the Today's Electrical Economy podcast series highlights some of the largest mega-projects that may provide sales opportunities. Sponsored by Champion Fiberglass.
Jim Lucy
Jan. 20, 2026
About the Author
Jim Lucy
Editor and Jack Foster
